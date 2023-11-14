Дефицит бюджета США в октябре сократился на 24%

Дефицит госбюджета США в октябре составил $66,564 млрд, что на 24,3% меньше показателя за тот же месяц прошлого года ($87,874 млрд), сообщило министерство финансов страны.
Доходы бюджета увеличились на 26,7% и достигли $403,434 млрд против $318,5 млрд годом ранее.
Расходы выросли на 15,7% - до $469,997 млрд по сравнению с $406,374 млрд. Между тем процентные выплаты по госдолгу практически удвоились и составили $88,9 млрд против $47,6 млрд в октябре прошлого года.
Октябрь является первым месяцем финансового года в США.
Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,7 трлн, увеличившись на 23%.
Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.
Азерэнержи отбирает подрядчика для подключения ЛЭП между подстанциями «Шуша» и «Ханкенди 1» к подстанции «Ханкенди 2»
Алиев обсудил с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана углубление экономических связей Баку и Ташкента
МИД Азербайджана назвал неприемлемым и неадекватным заявление Борреля
ГТК увеличил за 10 мес. перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 13%
Добыча ЖУВ в Азербайджане в 2023-2024гг будет на уровне 0,7 млн б/с - ОПЕК
ATU направит около 600 тыс. манатов на ремонт 4 этажа учебно-терапевтической клиники
Многие отельеры Турции на лето 2024 года снизили цены на 30%
В Азербайджане за 10 мес. в рамках механизма возврата по НДС населению вернули почти 127 млн манатов
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
ЖКХ Мингечевира направит около 2,2 млн манатов на капремонт дорог и тротуаров
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
«Nar» издал книгу «Флаг Республики» ко Дню флага
Yelo Bank провел мастер-класс для студентов UFAZ
Банк Республика накануне Дня Победы провел акцию по сдаче крови
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире