Дефицит бюджета США в октябре сократился на 24%

Дефицит госбюджета США в октябре составил $66,564 млрд, что на 24,3% меньше показателя за тот же месяц прошлого года ($87,874 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета увеличились на 26,7% и достигли $403,434 млрд против $318,5 млрд годом ранее.

Расходы выросли на 15,7% - до $469,997 млрд по сравнению с $406,374 млрд. Между тем процентные выплаты по госдолгу практически удвоились и составили $88,9 млрд против $47,6 млрд в октябре прошлого года.

Октябрь является первым месяцем финансового года в США.

Отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2023 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,7 трлн, увеличившись на 23%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.