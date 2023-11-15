Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина за неделю, завершившуюся 10 ноября, уменьшились на 1,5 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Market Watch, в среднем ожидали роста запасов нефти на 800 тыс. баррелей, повышения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

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