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ТЭК 15.11.2023 19:45

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,6 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина за неделю, завершившуюся 10 ноября, уменьшились на 1,5 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Market Watch, в среднем ожидали роста запасов нефти на 800 тыс. баррелей, повышения запасов бензина на 100 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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