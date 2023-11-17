Пентагон призвал Конгресс США утвердить бюджет на целый год

Минобороны США обратилось к Конгрессу с призывом разработать и принять бюджет страны на весь следующий финансовый год, сообщила журналистам на брифинге представитель Пентагона Сабрина Сингх.
"Министерство продолжает призывать Конгресс утвердить ассигнования на весь год, это является лучшим, что Конгресс может сделать для национальной обороны", - сказала она.
По ее словам, работа в рамках краткосрочной двухэтапной программы финансирования "ограничивает возможности министерства, людей и наши программы, подрывает как нашу национальную безопасность, так и конкурентоспособность".
"Мы также настоятельно призываем Конгресс одобрить наши запросы о дополнительном финансировании, которые позволили бы нам продолжать поддерживать Украину и Израиль, предоставляя жизненно необходимую гуманитарную помощь по всему миру и осуществляя важные инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион", - подчеркнула чиновник.
Сингх пояснила, что это отвечает насущным задачам, а также является инвестициями в американскую производственную базу. Средства вкладываются в производство внутри США, а за границу поставляются боеприпасы и техника из запасов Пентагона.
Как сообщалось, накануне сенат одобрил законопроект о сокращении расходов, которой позволяет сохранить финансирование правительства США и предотвратить прекращение его работы в конце этой недели, писали американские СМИ.
Ранее двухэтапный план финансирования до 19 января таких приоритетных областей, как военное строительство, дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство и энергетика, был принят палатой представителей.
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