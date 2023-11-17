Путин сообщил о предстоящей встрече с Лукашенко в Минске

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что скоро посетит Минск, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Я скоро буду в Минске, там у нас мероприятие по линии ОДКБ проходит", - сказал Путин, выступая на культурном форуме.

Он добавил, что увидится с Лукашенко во время этой поездки.

23 ноября в Минске пройдет саммит ОДКБ.