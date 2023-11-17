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СНГ 17.11.2023 21:15

Путин сообщил о предстоящей встрече с Лукашенко в Минске

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что скоро посетит Минск, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Я скоро буду в Минске, там у нас мероприятие по линии ОДКБ проходит", - сказал Путин, выступая на культурном форуме.

Он добавил, что увидится с Лукашенко во время этой поездки.

23 ноября в Минске пройдет саммит ОДКБ.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЛУКАШЕНКО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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