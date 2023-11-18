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Дальнее зарубежье 18.11.2023 15:25

ООН потребовала от Израиля остановить боевые действия в Газе

Гуманитарный кризис в секторе Газа достиг невыносимых масштабов и не может больше продолжаться, заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, передает Al Jazeera. По его словам, необходимо срочно прекратить операцию Израиля в регионе.

"Без сомнения, гуманитарный кризис по любым меркам... невыносим и не может продолжаться. Прекратите боевые действия, чтобы позволить гражданским лицам безопасно передвигаться, сделайте это на неопределенный период, чтобы способствовать беспрепятственному гуманитарному реагированию. Дайте жителям Газы передышку", - отметил Гриффитс.

Он добавил, что народу Газы нужно позволить отдохнуть от тех "ужасных вещей, что происходят в палестинском анклаве".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ООН, ГАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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