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Дальнее зарубежье 18.11.2023 21:36

Украине очень далеко до вступления в ЕС - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу вновь выразил несогласие с предложением Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС, сообщают в субботу европейские СМИ.

"Нашей задачей будет также исправление ошибочного обещания (со стороны Брюсселя - ИФ) начать переговоры, так как Украина сейчас находится на расстоянии во много световых лет от ЕС", - сказал Орбан.

Выступая на съезде своей партии "Фидес", он также отметил, что Евросоюз надо "менять", и выразил недовольство, в частности, миграционной ситуацией в Европе.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 8 ноября, что ЕК рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз при выполнении Киевом и Кишиневом ряда условий.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ЕС, МНЕНИЕ


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