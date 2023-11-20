Макрон выразил Нетаньяху и Аббасу обеспокоенность ситуацией в Газе и на Западном берегу Иордана

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в воскресенье телефонные разговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом, сообщил Елисейский дворец.

В разговоре с главой израильского правительства Макрон указал на "слишком многочисленные жертвы среди гражданского населения, связанные с военными действиями" в секторе Газа, говорится в коммюнике президентской канцелярии, которую цитирует телеканал BFMTV.

"Президент республики также высказал (...) свою сильную обеспокоенность относительно роста насилия в отношении палестинских гражданских лиц на Западном берегу реки Иордан и осудил это", - отмечается в документе.

Аббасу Макрон "напомнил о необходимости недвусмысленно осудить" атаки ХАМАС против Израиля 7 октября.

"Глава государства подтвердил поддержку Францией Палестинской администрации, единственной законной власти, представляющей палестинский народ", - сообщили в Елисейском дворце.