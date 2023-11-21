Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8636 RUR   0.0193 GBR   2.1307 TRY   0.0591

Цена на нефть

20.11 $/bbl +/- WTI 77.60 +1.71 Brent 82.32 +1.71

Регион 21.11.2023 16:13

Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в формате ВКС

Президент России Владимир Путин 22 ноября примет участие во внеочередном саммите "Группы двадцати" (в формате видеоконференцсвязи), сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется подвести итоги индийского председательства в этом году, обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие темы", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, G20


Похожие новости


Путин сообщил о предстоящей встрече с Лукашенко в Минске Песков не сомневается, что Путин и дальше будет президентом РФ Путин назвал смехотворными заявления Байдена о поражении России в Украине Путин заявил, что не относится всерьез к рекомендации комиссии конгресса США по поводу войны с Россией и Китаем Путин: контрнаступление ВСУ провалилось полностью, но на отдельных участках Украина готовит новые активные наступательные операции Путин: если США захочет воевать с РФ, то это будет другая война, не как СВО Путин: миротворцы РФ должны находиться в Карабахе до ноября 2025 года, теперь будем решать этот вопрос в процессе переговоров Путин не видит проблем для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией Путин полагает, что Армения не собирается покидать СНГ Наземная операция Израиля в Газе будет чревата тяжелыми последствиями - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az