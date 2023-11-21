Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в формате ВКС

Президент России Владимир Путин 22 ноября примет участие во внеочередном саммите "Группы двадцати" (в формате видеоконференцсвязи), сообщила пресс-служба Кремля.
"Планируется подвести итоги индийского председательства в этом году, обсудить ситуацию в мировой экономике и финансах, климатическую повестку, проблематику цифровизации и другие темы", - говорится в сообщении.
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