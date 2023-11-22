Запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили сильнее прогноза

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 8,701 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.
Товарные запасы бензина за неделю, завершившуюся 17 ноября, повысились на 749 тыс. баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов сократились на 1,018 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста запасов нефти на 1,16 млн баррелей, снижения запасов бензина на 150 тыс. баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 761 тыс. баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли за неделю на 858 тыс. баррелей.
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