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Дальнее зарубежье 22.11.2023 20:55

Орбан призывает ЕС не делать дальнейших шагов по евроинтеграции Украины до согласования общей стратегии по этой стране

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду пригрозил заблокировать дальнейшее выделение помощи Украине и процесс ее вступления в ЕС, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Венгерский премьер в этом письме указал, что никаких решений о финансовой помощи Украине, начале переговоров о ее вступлении в ЕС или о любых дополнительных санкциях против России не может быть принято, пока лидеры блока не проведут "стратегическое обсуждение" в Брюсселе в середине декабря.

"Евросовет должен проанализировать реализацию и эффективность нашей нынешней политики в отношении Украины, включая различные программы помощи", - написал Орбан в письме Мишелю.

По словам Орбана, лидеры ЕС не должны принимать решений о финансовой помощи Украине и расширении санкционного режима против России, а также о вступлении в блок новых членов, пока "не будет консенсуса о будущей стратегии в отношении Украины".

Премьер Венгрии отметил, что ЕС нужно провести "искренние и открытые" переговоры о том, насколько "реальны стратегические цели ЕС в Украине".

"Мы по-прежнему рассматриваем эти цели как реалистично достижимые? Эта стратегия жизнеспособна без мощной поддержки со стороны США? Можем ли мы воспринимать продолжающуюся поддержку со стороны США как нечто само собой разумеющееся? Как мы видим архитектуру безопасности Европы после (завершения военных действий - ИФ)?" - написал он.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, ВИКТОР ОРБАН


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