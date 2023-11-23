Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8533 RUR   0.0193 GBR   2.1253 TRY   0.0589

Цена на нефть

22.11 $/bbl +/- WTI 77.10 -0.67 Brent 81.96 -0.49

АПК 23.11.2023 17:10

Минсельхоз США повысил прогноз производства сахара в РФ в этом сезоне до 6,6 млн т

Минсельхоз США в ноябрьском обзоре повысил оценку производства сахара в РФ в этом сезоне (август 2023 - июль 2024 года) до 6,6 млн тонн с 6,336 млн тонн, которые прогнозировались в предыдущем обзоре, опубликованном в мае.

В 2022/2023 сельхозсезоне, по версии ведомства, производство составило 6,1 млн тонн.

Прогноз потребления сахара в РФ снижен до 6,235 млн тонн с 6,45 млн тонн по майской оценке. В прошлом сезоне - 5,828 млн тонн.

Как считают аналитики, экспорт сахара из РФ в текущем сезоне составит 551 тыс. тонн. Эта оценка по сравнению с майской не изменилась. В прошлом сезоне РФ экспортировала 524 тыс. тонн сахара, говорится в аналитическом материале.

В целом прогноз мирового производства сахара Минсельхоз США снизил до 183,461 млн тонн с 187,881 млн тонн по майской оценке. Тем не менее это больше, чем было выработано в прошлом сельхозгоду - 175,307 млн тонн. Оценка мирового потребления сахара снижена со 180,045 млн тонн в мае до 178,431 млн тонн в ноябре. В минувшем сезоне этот показатель составил 176,38 млн тонн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, САХАР, ПРОГНОЗ


Похожие новости


В Кремле не комментируют заявление США о возможности поставки Ираном баллистических ракет в Россию США по-прежнему считают, что КНР не передает военную помощь России США нападками на отношения между КНДР и Россией нагнетают напряженность на Корейском полуострове - МИД КНДР Комитет палаты представителей США одобрил поддержку Украины за счет активов РФ США приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря - Белый дом Песков о возможном контакте президентов РФ и США: для этого должны вызреть определённые условия, и это должно быть при обоюдном желании США обеспокоены решением РФ отозвать ратификацию ДВЗЯИ - Блинкен США осуждают беспорядки в Дагестане, призывают власти РФ привлечь причастных к ответственности - госдеп МИД КНДР заявил об искажении США и союзниками характера отношений между Северной Кореей и РФ Путин назвал смехотворными заявления Байдена о поражении России в Украине

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az