Минсельхоз США повысил прогноз производства сахара в РФ в этом сезоне до 6,6 млн т

Минсельхоз США в ноябрьском обзоре повысил оценку производства сахара в РФ в этом сезоне (август 2023 - июль 2024 года) до 6,6 млн тонн с 6,336 млн тонн, которые прогнозировались в предыдущем обзоре, опубликованном в мае.
В 2022/2023 сельхозсезоне, по версии ведомства, производство составило 6,1 млн тонн.
Прогноз потребления сахара в РФ снижен до 6,235 млн тонн с 6,45 млн тонн по майской оценке. В прошлом сезоне - 5,828 млн тонн.
Как считают аналитики, экспорт сахара из РФ в текущем сезоне составит 551 тыс. тонн. Эта оценка по сравнению с майской не изменилась. В прошлом сезоне РФ экспортировала 524 тыс. тонн сахара, говорится в аналитическом материале.
В целом прогноз мирового производства сахара Минсельхоз США снизил до 183,461 млн тонн с 187,881 млн тонн по майской оценке. Тем не менее это больше, чем было выработано в прошлом сельхозгоду - 175,307 млн тонн. Оценка мирового потребления сахара снижена со 180,045 млн тонн в мае до 178,431 млн тонн в ноябре. В минувшем сезоне этот показатель составил 176,38 млн тонн.
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