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СНГ 27.11.2023 21:45

Лавров и Блинкен не встретятся в Скопье

США не запрашивали встречу госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова на полях СМИД ОБСЕ в Скопье, такой встречи не будет, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Нет, не запрашивала и не будет запрашивать, и встречи не будет", - сказал Рябков журналистам в понедельник.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Болгария обещала Северной Македонии временно открыть свое воздушное пространство для пролета самолета российской делегации на заседание глав МИД стран ОБСЕ, которое пройдет 30 ноября - 1 декабря в Скопье.

"Сейчас нас вроде бы (Северная) Македония пригласила на СМИД ОБСЕ, и страна Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть свое воздушное пространство. Если это получится, мы там окажемся", - сказал он в ходе форума "Примаковские чтения".

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Тэги: РОССИЯ, США, МИД


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