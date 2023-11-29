В РФ приняли закон о принципе «бери или плати» для долгосрочных поставок газа

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "О газоснабжении в РФ", которые закрепляют принцип "бери или плати" (Take-or-Pay; ToP) для долгосрочных поставок газа.

Документ (N49335-8) правительство внесло в парламент в декабре 2021 г.

Как отмечал ранее глава думского комитета по энергетике Павел Завальный, подготовка законопроекта потребовала более десятка согласительных совещаний. "Его принятие необходимо для повышения темпов социальной газификации и привлечения инвесторов к проектам газопереработки и газохимии", - отмечал депутат.

"Развитие механизмов "бери или плати" необходимо для того, чтобы можно было заключать долгосрочные контракты, брать на себя взаимные обязательства и в части поставки газа, и в части его потребления, для того, чтобы можно было реализовать инвестиционные газохимические проекты там, где есть для этого необходимые ресурсы, добычная база, развитая транспортная структура или инвестиции в развитие транспортной структуры требуются незначительные", - пояснял ранее глава комитета по энергетике Завальный.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, норма "бери и плати" - с 1 апреля 2024 г.