Казахстан намерен дополнительно снизить добычу нефти в I квартале 2024г на 82 тыс. б/с

Казахстан осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи нефти на 82 тыс. баррелей в сутки (б/с) с 1 января до конца марта 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, говорится в сообщении Минэнерго Казахстана.
Таким образом, добыча в Казахстане составит 1 млн 468 тыс. баррелей в сутки до конца марта 2024 года.
Впоследствии, в целях поддержания стабильности рынка, эти дополнительные сокращенные объемы будут постепенно возвращаться в зависимости от рыночных условий, уточняет ведомство.
Это добровольное сокращение является дополнением к добровольному сокращению на 78 тыс. баррелей в сутки, объявленному Казахстаном ранее, в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года.
"Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", - отмечается в сообщении.
Байрамов обсудил со Шмид сотрудничество Азербайджана и ОБСЕ на фоне последних событий в регионе
Байрамов рассказал Хиппи о препятствиях, создаваемых Арменией для подписания мирного договора с Азербайджаном
Байрамов пригласил компании из Португалии к участию в ВИЭ-проектах в Азербайджане
Всемирный форум градостроительства пройдет в 2026 году в Баку
В ООН ожидают, что 2023 год станет самым жарким за историю наблюдений
Искусственный интеллект может выйти на уровень человека в ближайшие 5 лет
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
В Ереване заявили о неучастии Армении в очередной рабочей встрече представителей стран ОДКБ
ЕС должен увеличить объем совместных военных расходов государств-членов - глава Еврокомиссии
Блинкен на встрече с Нетаньяху призвал избегать вреда гражданскому населению Газе - госдеп
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При спонсорстве Bakcell проходит Саммит инноваций
Министерство Экологии и Природных Ресурсов и NEQSOL Holding подписали меморандум о сотрудничестве
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире