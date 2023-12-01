Добыча нефти в США в сентябре обновила мировой рекорд

Уровень добычи нефти в США в сентябре вырос на максимальные за полгода 1,7% в помесячном выражении и достиг рекордных 13,24 млн баррелей в сутки (б/с), сообщило Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики страны.
Financial Times называет сентябрьский показатель Штатов максимальным во всей мировой истории.
В Техасе производство нефти в сентябре сократилось впервые за пять месяцев - на 0,1%, до минимальных с июля 5,57 млн б/с. В Нью-Мехико оно выросло на 1,1% и составило 1,82 млн б/с, в Северной Дакоте - подскочило на 6,5%, до максимальных за 3,5 года 1,3 млн б/с.
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