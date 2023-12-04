Евросоюз поднимет на саммите ЕС-КНР в Пекине вопросы, связанные с РФ

На саммите ЕС-Китай в Пекине 7-8 декабря представители Евросоюза намерены обсудить геополитические вопросы, двусторонние отношения и глобальные проблемы, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.

"По разделу геополитических вопросов речь пойдет о безопасности на международной сцене, а также о напряженности в регионе", - сказал собеседник представителей СМИ, знакомя их в понедельник на условии анонимности с программой двухдневной встречи на высшем уровне, в которой со стороны ЕС примут участие глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По его словам, кроме того, целью ЕС на этих переговорах является донести послание относительно событий на Украине, чтобы положить конец военным действиям. "Это будет наш приоритет номер один. Мы хотели бы, чтобы Китай использовал свое влияние на Россию (...), а также во всем, что касается обхода санкций, нам надо быть уверенными, что Китай не помогает России", - сказал функционер ЕС.

"И нам также нужно, чтобы Китай включился в дискуссии и применил весь свой (политический) вес во всем связанном с мирным планом на Украине", - добавил он.

Отвечая на вопрос, чиновник сказал, что Мишель затронет также влияние Китая на КНДР в деле военного сотрудничества Северной Кореи с Россией. "Мы сознаем, что наши возможности ограничены, и мы, возможно, заранее знаем ответ, но мы продолжим настаивать на этом", - пояснил представитель ЕС.

Помимо этого, в Брюсселе ожидают конструктивного обсуждения вопросов о Тайване, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Южно-Китайском море.

В плане двусторонних отношений собеседник журналистов выделил экономические и торговые связи - сферу, которую ЕС хотел бы видеть "более уравновешенной, с более равными условиями конкуренции для европейских предприятий в Китае и также с более равными торговыми потоками".

"Мы констатировали, что наши коммерческие отношения ухудшились из-нескольких факторов, в том числе из-за инфляции, но не только из-за нее. И есть вопрос, уже затронутый в заключениях июньского (2023 года) Европейского совета, о рисках, которые мы хотели бы снизить в связи с поставками из Китая (...). Мы хотели бы большей прозрачности и соответствия правилам ВТО", - продолжил высокопоставленный источник.

Планируется также обсудить общемировые проблемы, такие как климатические изменения, защита биоразнообразия, устойчивое развитие и другие глобальные вызовы.

Чиновник ЕС сообщил, что европейская сторона затронет и вопрос о правах человека. "Председатель (Евросовета) Мишель продолжит эту тему, что он уже делал во время всех своих встреч с китайской стороной, будь то саммиты или иные совещания. Он поднимал эти вопросы, которые действительно очень деликатные, но которые крайне важны для нас", - сказал европейский источник.