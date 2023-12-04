Баку обвинил Ереван в искусственном нагнетании напряженности на границе с целью привлечь внимание третьих стран

Официальный Ереван ложным заявлением о причинах гибели армянского военного на границе преследует цель сокрытия от международной общественности произвола в армянской армии, считают в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В МИД Азербайджана категорически опровергли дезинформацию и клеветнические утверждения армянской стороны о якобы причастности азербайджанских военных к гибели армянского военного.
"Это ложное заявление армянской стороны призвано скрыть произвол в вооруженных силах Армении. Армянская сторона (...) такими деструктивными заявлениями вредит перспективам процесса нормализации двух стран", - отметили в МИДе, комментируя заявление МИД Армении от 4 декабря 2023 года.
В ведомстве считают, что подобными заявлениями "армянская сторона стремится создать искусственную напряженность", в том числе, в приграничных районах и "привлечь внимание третьих стран".
В МИДе вновь напомнили, что Азербайджан, со своей стороны, продолжит усилия по установлению мира в регионе на постконфликтном этапе и "будет решительно предотвращать любые шаги, направленные против этого процесса".
Х.Насирзаде
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