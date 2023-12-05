Делегация Армении не приедет в Москву на декабрьские мероприятия в рамках ОДКБ

Председатель парламента Армении Ален Симонян не примет участия в мероприятиях в рамках ОДКБ в Москве в декабре, заявила пресс-секретарь главы парламента Цовинар Хачатрян. "Сообщаю, что председатель Национального собрания Армении Ален Симонян не примет участия в выездном заседании совета парламентской ассамблеи ОДКБ и 16-м пленарном заседании 19 декабря в Москве", - говорится в заявлении Хачатрян, распространенном пресс-службой парламента. Согласно сообщению, в заседаниях не примет участия делегация парламента Армении. "Спикер парламента Армении о своем решении уведомил в официальном письме председателю Госдумы Вячеславу Володину", - сообщила Хачатрян.

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