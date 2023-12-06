Улучшение отношений между Китаем и Евросоюзом отвечает интересам обеих сторон

Изучение аспектов сотрудничества, устранение разногласий и содействие обменам необходимы для стабилизации и улучшения отношений между Китаем и Евросоюзом, что отвечает фундаментальным интересам обеих сторон, пишет китайская англоязычная газета Global Times в преддверии саммита Китай-ЕС.

Она отметила, что, по мнению аналитиков, на фоне региональных конфликтов и глобального экономического спада (...) "Европа не должна упускать возможность укрепить сотрудничество с Китаем и сделать выбор, соответствующий ее собственным стратегическим интересам".

Во время встречи в понедельник с послами стран-членов ЕС в Китае министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что, если Китай и Европа выберут диалог и сотрудничество, конфронтация лагерей не возникнет; если Китай и Европа выберут мир и стабильность, новая холодная война не разгорится; если Китай и Европа выберут открытость и взаимовыгодное сотрудничество, появится надежда на глобальное развитие и процветание, напоминает издание.

В то же время, оно приводит мнение китайских экспертов, которые считают, что, "несмотря на общий позитивный настрой, не следует ожидать от саммита слишком многого, поскольку Европа по-прежнему негативно относится к Китаю с точки зрения его политической системы, идеологии и даже экономики".

Некоторые европейские СМИ сообщили, что остается неясным, смогут ли обе стороны выступить с совместным заявлением по итогам переговоров, а ряд политиков настроен негативно в отношении перспективы развития китайско-европейских отношений, отмечает Global Times.

Она пишет, что, напрмер, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен написал в статье, опубликованной в понедельник в Financial Times, что "было бы ошибкой", если бы лидеры ЕС сосредоточились на экономическом сотрудничестве с Пекином. Он также призвал лидеров ЕС "встать на защиту Тайваня" во время саммита.

Пекин недавно выразил решительное несогласие с расследованием ЕС в отношении электромобилей из Китая, который определяется ЕС как "партнер, конкурент и системный соперник".

Парадокс для Европы сейчас заключается в том, что, заявляя о соблюдении принципа открытости, она вынуждена проводить определенную политику с сильным протекционистским привкусом, сказал газете один из источников. Он подчеркнул: "Если стратегическая автономия будет узко интерпретироваться как протекционизм, европейской стороне будет трудно найти баланс и реализовать свои цели".

Тем не менее, расхождения между Китаем и Европой не являются полностью непреодолимыми, все еще есть аспекты, в которых Китай и Европа, несмотря на конкуренцию, могут работать вместе, такие как изменение климата, региональные конфликты, экономические и торговые отношения, образование и обмены между людьми, говорится в публикации.

Саммит состоится в Пекине 7 декабря, о чем ранее сообщил МИД КНР.