Минсельхоз США сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сезоне в 50 млн т, ее сбора - в 90 млн т

Минсельхоз США в декабрьском обзоре сохранил на уровне ноября прогнозы экспорта пшеницы из РФ и ее сбора в этом сельхозгоду (июль 2023 - июнь 2024 гг.).

Оценка экспорта пшеницы составляет 50 млн тонн. В ноябре она была повышена сразу на 5 млн тонн. Прогноз экспорта пшеницы ближайшим конкурентом - ЕС - также сохранился на прежнем уровне - 37,5 млн тонн.

Не изменился и прогноз сбора пшеницы в РФ - 90 млн тонн.

В то же время оценка производства фуражного зерна повышена до 43,2 млн тонн с 42,2 млн тонн в ноябре. Прогноз экспорта не изменился - 11,31 млн тонн.

Прогноз экспорта кукурузы также сохранен на уровне ноября - 5,3 млн тонн, оценка ее сбора выросла до 17 млн тонн с 16 млн тонн месяцем ранее.

Мировой сбор пшеницы в этом сельхозгоду оценивается в 783,01 млн тонн (781,98 млн тонн по ноябрьскому прогнозу), фуражного зерна - в 1 млрд 501,99 млн тонн (1 млрд 499,31 млн тонн), кукурузы - в 1 млрд 222,07 млн тонн (1 млрд 220,79 млн тонн).