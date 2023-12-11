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Не менее 100 бойцов "Хезболлы" погибли за время обострения конфликта с Израилем

Ливанское движение "Хезболла" в понедельник сообщило о гибели 100 своих бойцов с начала эскалации конфликта Израиля и ХАМАС 7 октября, передает The Times of Israel.

Издание отмечает, что число погибших указано с учетом двух человек, погибших в этот понедельник в результате удара израильской армии по южным районам Ливана.

В свою очередь в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что по израильским данным потери "Хезболлы" значительно выше.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХЕЗБОЛЛА, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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