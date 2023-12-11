Ливанское движение "Хезболла" в понедельник сообщило о гибели 100 своих бойцов с начала эскалации конфликта Израиля и ХАМАС 7 октября, передает The Times of Israel.

Издание отмечает, что число погибших указано с учетом двух человек, погибших в этот понедельник в результате удара израильской армии по южным районам Ливана.

В свою очередь в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что по израильским данным потери "Хезболлы" значительно выше.