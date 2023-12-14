Трамп опережает Байдена по популярности сразу в семи колеблющихся штатах

Экс-президент США республиканец Дональд Трамп пользуется большей популярностью, чем президент демократ Джо Байден, сразу в семи колеблющихся штатах, сообщает The Hill со ссылкой на опрос общественного мнения от Bloomberg и компании Morning Consult.
В избирательной практике США колеблющимися штатами называют те, в которых накануне президентских выборов наблюдается приблизительно равный уровень популярности кандидатов от обеих основных партий.
Согласно данным опроса, Трамп популярнее Байдена в среднем на 5,28 процентных пункта в Северной Каролине, Джорджии, Висконсине, Неваде, Мичигане, Аризоне и Пенсильвания. Больше всего разрыв в Северной Каролине - 11 процентных пунктов, и в Джорджии - семь процентных пункта; меньше всего - Мичигане и Аризоне, четыре и три процентных пункта соответственно.
The Hill отмечает, что исследование общественного мнения провели за несколько недель до старта внутрипартийных выборов, на которых и демократы, и республиканцы выберут, кто будет их кандидатом на президентских выборах в США в ноябре 2024 года.
Также Трамп получил больше поддержки, когда речь шла о вопросах экономики, но немного меньше, когда задавали вопрос о здравоохранении: в этом случае Байден опередил Трампа в Аризоне, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Висконсине.
В гипотетический избирательный список, предложенный респондентам, кроме Трампа и Байдена, включили ряд возможных независимых кандидатов: племянника 35-го президента США Джона Кеннеди Роберта Кеннеди-младшего, философа Корнела Рональда Уэста и врача Джилл Эллен Стайн. Участники опроса также могли отвернуть весь список, предложить иного кандидата, уклониться от ответа, сославшись на отсутствие информации или мнения.
Опрос проходил в этих семи штатах с 27 ноября по 6 декабря. Статистическая погрешность составляет примерно 3 процентных пункта.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Трамп - явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
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