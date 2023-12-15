Азербайджанские коммандос отработали нейтрализацию диверсантов

Азербайджанские коммандос в ходе специально-тактических учений отработали нейтрализации диверсантов, сообщили в пятницу в министерстве обороны Азербайджана.
Там отметили, что по сценарию, подразделениям, поднятым по сигналу «Тревога», были даны задачи по нейтрализации группировки условного противника, пытающейся совершить диверсию.
«После оценки объекта условного противника путем визуального наблюдения местности и проведения воздушной разведки, военная техника условного противника была заманена в засаду, захвачены члены группировки», - говорится в сообщении военного ведомства.
Все задачи, поставленные в ходе специально-тактических учений, проведенных в соответствии с планом подготовки на 2023 год в лесистой местности, были выполнены с высоким профессионализмом, добавили в Минобороны Азербайджана.
Коммандос - это спецподразделения, которые появились в Вооруженных силах Азербайджана в рамках реформ в армии после Второй Карабахской войны 2020 года.
Р.Керимов
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