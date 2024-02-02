Подразделения коммандос отработали выполнение различных задач

Подразделения коммандос Азербайджанской армии отрабатывают на учениях выполнение различных задач. «В соответствии со сложившейся на учениях ситуацией штабом была проведена оценка оперативной обстановки, составлены тактические отчеты, подготовлена необходимая информация и поставлены задачи подразделениям», - подчеркивает Минобороны Азербайджана. По данным ведомства, коммандосы, покинувшие пункты постоянной дислокации по сигналу тревоги, довели до подразделений соответствующие решения по выполнению поставленных задач. «Приведенные в состояние боевой готовности подразделения высокопрофессионально выполнили действия по проведению рейдов в населенных пунктах и на открытой местности, а также другим операциям», - указывает Минобороны. Р.Ахмедов

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