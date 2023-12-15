Количество браков в Азербайджане за 10 мес. сократилось на 14%, разводов - выросло на 37%

Численность населения Азербайджана в январе-октябре 2023 года увеличилась на 45,678 тыс. человек или на 0,5% - до 10 млн 172,823 тыс. на 1 ноября 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
В городах проживает 54,6% населения страны, в сельской местности - 45,4%. При этом 49,8% населения составляют мужчины, 50,2% - женщины.
В январе-октябре в республике родились 94,671 тыс. младенец, что на 8,5% меньше, чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 11,2 (в январе-октябре 2022 года – 12,3 - ИФ). Мальчики составили 53,2% родившихся детей, девочки - 46,8%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 2,854 тыс. двойняшки, 123 тройняшки, 4 четверняшки.
За прошедший период в Азербайджане умерли 50,04 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 5,9 (в январе-октябре 2022 года уровень смертности составлял 6 - ИФ).
В январе-октябре 2023 года в республике зарегистрировано 44,643 тыс. браков (спад на 13,9% по сравнению с январем-октябрем 2022г) и 17,988 тыс. разводов (рост на 36,9%).
Х.Насирзаде
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