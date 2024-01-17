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Это интересно 17.01.2024 17:11

Количество браков в Азербайджане за 11 мес. 2023г сократилось на 13%, разводов - выросло на 36%

Численность населения Азербайджана в январе-ноябре 2023 года увеличилась на 49,666 тыс. человек или на 0,5% - до 10 млн 176,811 тыс. на 1 декабря 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

В городах проживает 54,6% населения страны, в сельской местности - 45,4%. При этом 49,8% населения составляют мужчины, 50,2% - женщины.

В январе-ноябре в республике родились 103,367 тыс. младенцев, что на 8,3% меньше, чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 11,1 (в январе-ноябре 2022 года – 12,2 - ИФ). Мальчики составили 53,1% родившихся детей, девочки - 46,9%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 3,134 тыс. двойняшки, 135 тройняшек, 4 четверняшки.

За прошедший период в Азербайджане умерли 54,794 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 5,9 (в январе-ноябре 2022 года уровень смертности составлял 6 - ИФ).

В январе-ноябре 2023 года в республике зарегистрировано 49,549 тыс. браков (спад на 13,1% по сравнению с январем-ноябрем 2022г) и 19,761 тыс. развод (рост на 36%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БРАКИ/РАЗВОДЫ, НАСЕЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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