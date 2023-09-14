Количество браков в Азербайджане за 7 месяцев сократилось на 18%, разводов - выросло на 42%

Численность населения Азербайджана в январе-июле 2023 года увеличилась на 30 тыс. 261 человек или на 0,3% - до 10 млн 157,406 тыс. на 1 августа 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

В городах проживает 54,6% населения страны, в сельской местности - 45,4%. При этом 49,8% населения составляют мужчины, 50,2% - женщины.

В январе-июле в республике родились 64 тыс. 627 младенцев, что на 9,6% меньше, чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 11. Мальчики составили 53,2% родившихся детей, девочки - 46,8%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 1,972 тыс. двойняшек, 93 тройняшки, 4 четверняшки.

За прошедший период в Азербайджане умерли 35,142 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6 (в январе-июле 2022 года уровень смертности составлял 6,3 - ИФ).

В январе-июле 2023 года в республике зарегистрировано 29,191 тыс. браков (спад на 18,1% по сравнению с январем-июлем 2022г) и 12,61 тыс. разводов (рост на 42,3%).

Х.Насирзаде