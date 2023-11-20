Количество браков в Азербайджане за 9 мес. сократилось на 14%, разводов - выросло на 37%

Численность населения Азербайджана в январе-сентябре 2023 года увеличилась на 41,224 тыс. человека или на 0,4% - до 10 млн 168,369 тыс. на 1 октября 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

В городах проживает 54,6% населения страны, в сельской местности - 45,4%. При этом 49,8% населения составляют мужчины, 50,2% - женщины.

В январе-сентябре в республике родились 85,352 тыс. младенца, что на 8,8% меньше, чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 11,2 (в январе-сентябре 2022 года – 12,4 - ИФ). Мальчики составили 53,3% родившихся детей, девочки - 46,7%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 2,574 тыс. двойняшки, 102 тройняшки, 4 четверняшки.

За прошедший период в Азербайджане умерли 45,016 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 5,9 (в январе-сентябре 2022 года уровень смертности составлял 6,1 - ИФ).

В январе-сентябре 2023 года в республике зарегистрировано 39,134 тыс. браков (спад на 13,7% по сравнению с январем-сентябрем 2022г) и 16,226 тыс. разводов (рост на 37,3%).

В январе-сентябре 2023 года соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 2,86 тыс. человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 1,972 тыс. человек, покинувших страну.

Х.Насирзаде