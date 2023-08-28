Количество браков в Азербайджане за I полугодие сократилось на 16%, разводов - выросло на 41%

Численность населения Азербайджана в январе-июне 2023 года увеличилась на 24 тыс. 372 человек или на 0,2% - до 10 млн 151,517 тыс. на 1 июля 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
В городах проживает 54,6% населения страны, в сельской местности - 45,4%. При этом 49,8% населения составляют мужчины, 50,2% - женщины.
В январе-июне в республике родились 53 тыс. 918 младенцев, что на 12% меньше, чем годом ранее. Уровень рождаемости на каждые 1 тыс. человек за указанный период составил 10,7. Мальчики составили 53,2% родившихся детей, девочки - 46,8%. За отчетный период в Азербайджане на свет появились 1,58 тыс. двойняшек, 75 тройняшек, 4 четверняшки.
За прошедший период в Азербайджане умерли 30,165 тыс. человек. Уровень смертности на каждые 1 тыс. человек составил 6 (в январе-июне 2022 года уровень смертности составлял 6,5 - ИФ).
В январе-июне 2023 года в республике зарегистрировано 24,146 тыс. браков (спад на 16,1% по сравнению с январем-июнем 2022г) и 10,631 тыс. разводов (рост на 41,2%).
В январе-июне 2023 года соответствующие структуры Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы республики зарегистрировали 1,907 тыс. человек, приехавших в Азербайджан с целью постоянного проживания, и 1,288 тыс. человек, покинувших страну.
Х.Насирзаде
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