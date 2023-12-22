В Белом доме считают преждевременными рассуждения о том, удастся ли использовать активы РФ для восстановления Украины

США исходят из того, что восстановление Украины нужно будет проводить, используя российские средства, однако пока рано рассуждать о том, удастся ли направить на эти цели замороженные Вашингтоном и его союзниками активы РФ, заявил в четверг представитель американского Совета нацбезопасности Джон Кирби.
"Пока что рано об этом рассуждать", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли реально так использовать замороженные активы.
При этом Кирби напомнил о позиции Вашингтона, согласно которой необходимо думать над тем, каким образом вынудить Россию финансировать восстановление Украины.
Он не стал комментировать публикацию The New York Times, в которой утверждается со ссылкой на американские и европейские источники, что администрация президента США Джо Байдена приступила к переговорам с союзниками о возможности использования замороженных российских активов в западных странах для помощи Украине.
"Администрация Байдена (...) начала срочные переговоры с союзниками об использовании этих средств для помощи Украине", - говорится в сообщении издания.
При этом, согласно источникам, среди американских официальных лиц существует опасение, что в случае подобного прецедента у других стран могут возникнуть сомнения относительно того, хранить ли средства в США.
По данным издания, администрация вместе с G7 изучает, "может ли она использовать свои существующие полномочия или же сначала должна получить одобрение Конгресса для использования этих активов".
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