SpaceX вывела на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
"Вывод 23 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде в понедельник в 00:33 по времени Восточного побережья США (в 08:33 по Баку). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.
Это 131-й по счету запуск с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 62-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,2 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.
В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 19-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантике.
Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 70 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.
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