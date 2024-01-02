SpaceX в среду планирует запустить на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в среду по московскому времени стартует на орбиту с очередной партией из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.
Запуск ракеты будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в четырехчасовое временное окно, которое открывается во вторник в 18:31 по Тихоокеанскому времени США (в среду в 05:31 мск). Примерно через час спутники должны быть выведены на орбиту.
SpaceX запустила уже свыше 5,6 тыс. таких аппаратов. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,2 тыс. интернет-спутников находятся на орбите в рабочем состоянии.
В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в первый раз, после отделения совершит управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находится в Тихом океане.
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