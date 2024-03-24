SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье по московскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
"Вывод спутников подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты был осуществлен со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 23:09 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 07:09 по Баку). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.
С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила уже свыше 6 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,6 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.
В ходе запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 19-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, которая находилась в Атлантике.
Путин в разговоре с Алиевым заявил о готовности к укреплению взаимодействия в духе союзничества РФ и Азербайджана - Кремль
Алиев выразил соболезнования Путину
Азербайджан категорически осуждает все формы и проявления терроризма - глава МИД
Страны ЕС в январе увеличили экспорт нефтепродуктов в Азербайджан в 2,4 раза
Французская Danone получила разрешение на продажу российских активов
Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-феврале упали на 19,9%
Пилотируемый корабль "Союз МС-25" выведен на орбиту
Корабль Cargo Dragon компании SpaceX сблизился с МКС для стыковки
ФСБ сообщила о 40 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле»
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит около 1 млн манатов на капремонт дорог
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Президент Национальной нефтяной корпорации Конго посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Yelo Bank состоялась презентация книги «История графического дизайна Азербайджана (1875-1990)»
AccessBank предлагает 11% депозитную кампанию “Выгодная весна”
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы