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Дальнее зарубежье 04.12.2023 22:11

SpaceX вывела на орбиту южнокорейский разведывательный спутник

Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу вывела на орбиту южнокорейский разведывательный спутник, а также 24 исследовательских мини-спутника, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 17-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.

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Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, ОРБИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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