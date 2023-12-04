SpaceX вывела на орбиту южнокорейский разведывательный спутник

Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу вывела на орбиту южнокорейский разведывательный спутник, а также 24 исследовательских мини-спутника, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.
В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 17-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на базе Ванденберг.
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