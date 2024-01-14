SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 00:59 по времени Тихоокеанского побережья США (в 12:59 по Баку). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.
SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,7 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,3 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.
В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 18-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.
Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 70 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.
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