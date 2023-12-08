SpaceX вывела на орбиту 60-ю с начала года группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 00:03 по времени Тихоокеанского побережья США (в 12:03). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

Это 129-й запуск с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 60-й с начала этого года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,2 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 13-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.

В четверг ракета Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшая с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде, также вывела на орбиту 23 спутника Starlink.

Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 62 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в дальнейшем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.