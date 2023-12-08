Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8331 RUR   0.0184 GBR   2.1403 TRY   0.0587

Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.23 +1.89 Brent 75.84 +1.79

Транспорт и связь 08.12.2023 23:19

SpaceX вывела на орбиту 60-ю с начала года группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 00:03 по времени Тихоокеанского побережья США (в 12:03). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

Это 129-й запуск с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 60-й с начала этого года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,2 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 13-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.

В четверг ракета Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшая с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде, также вывела на орбиту 23 спутника Starlink.

Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 62 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в дальнейшем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, ОРБИТА


Похожие новости


SpaceX вывела на орбиту южнокорейский разведывательный спутник SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink SpaceX вывела на орбиту южнокорейский разведывательный спутник Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink SpaceX вывела на орбиту 23 новых интернет-спутника Starlink SpaceX в пятницу готовит повторный тестовый запуск лунной ракеты Starship SpaceX вывела на орбиту 50-ю с начала года партию интернет-спутников Starlink SpaceX вывела на орбиту 23 новых интернет-спутника Starlink SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az