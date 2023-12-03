SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту очередную партию из 23 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
"Вывод 23 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических войск на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 23:00 по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 7:00 МСК). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.
В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в шестой раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находившуюся в Атлантике.
Это 127-й по счету запуск с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 58-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,4 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,1 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.
Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 62 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.
В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в дальнейшем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.
Военные Израиля предписали эвакуироваться жителям города Хан-Юнис и его окрестностей в секторе Газа
В с.н.п. Хоровлу Джабраильского района построят школу, детсад, ТЦ, здание полиции
На западе Индонезии на острове Суматра начал извергаться вулкан Марапи
Азербайджан планирует участие в туристической выставке в Испании
Турция на Евро-2024 сыграет с Португалией, Чехией и победителем Пути С
Rabalon подготовит проект здания Data Center в Нахчыване
Datum получило контракт от AzerGold почти на 1,9 млн манатов
Глава Генштаба Израиля пообещал такую же мощную операцию на юге сектора Газа, что и на севере
Армия Израиля нанесла 10 тыс. авиаударов с начала операции против ХАМАС
Принадлежащее Британии судно, вероятно, подверглось ракетной атаке в Красном море
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
В Бакинской высшей школе нефти отметили 100-летие Университета культуры и искусств
AZAL представляет скидочные билеты на авиарейсы в Прагу из Баку
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире