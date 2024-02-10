SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.
"Вывод спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.
Запуск ракеты был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в пятницу в 16:34 по времени Тихоокеанского побережья США (в субботу в 04:34). Примерно через час спутники были выведены на орбиту.
SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,8 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 5,4 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.
В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 14-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая находилась в Тихом океане.
Компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 70 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.
Баку рассчитывает на укрепление отношений с Пекином - Алиев
Жапаров поздравил Алиева с победой на выборах, подтвердил готовность углублять всестороннее сотрудничество между Баку и Бишкеком
Санду поздравила Алиева с победой на выборах президента, готова к активизации сотрудничества между Баку и Кишиневом
В Туркменистане в 2023 году добыто 80,6 млрд кубометров газа и 8,3 млн тонн нефти - Госкомстат
СП Stellantis и Mercedes по выпуску аккумуляторов ищет средства для расширения в Европе
Pioneer могла скрыть от акционеров важную информацию о покупающей ее Exxon - иск
Власти Индонезии обсуждают перенос достопримечательностей Бали на запад острова
Азербайджан узнал соперников по Лиге наций сезона 2024/2025
Walt Disney увеличила чистую прибыль в I финквартале, возобновила buyback и повысила дивиденды
Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах
Управление связи Шарурского района НАР направит около 1,6 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Легко отправляйте деньги за границу с приложением Yelo
AccessBank объявляет тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Габала
Bakcell расширит сеть своих сервисных центров в Карабахском регионе
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы