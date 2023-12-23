В РФ ввезена вторая партия яиц из Азербайджана

Вторая партия столовых яиц из Азербайджана в количестве 306 тыс. штук ввезена на территорию России.

«21 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», - сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на Россельхознадзор.

Первая поставка азербайджанских яиц в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) ввезена в Россию 19 декабря.

Решение об открытии российского рынка для экспорта пищевого яйца из Азербайджана было принято в ноябре этого года по результатам переговоров руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли.

Р.Ахмедов