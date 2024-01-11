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АПК 11.01.2024 13:29

Азербайджан к 11 января поставил в РФ 1,5 млн яиц

Азербайджан, начавший поставки яиц в РФ в декабре, к 11 января ввез уже 1,5 млн штук, сообщает Россельхознадзор.

В четверг через пункт пропуска "Яраг - Казмаляр" (Дагестан) была ввезена очередная партия пищевых яиц из Азербайджана в количестве 306 тыс. штук. "По прибытии груза на СВХ проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности", - говорится в официальной публикации.

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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЯЙЦА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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