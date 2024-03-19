Азербайджан с декабря 2023г поставил в РФ более 25 млн яиц

Азербайджан по состоянию на 18 марта 2024 года поставил в РФ 25,3 млн пищевых яиц.

"Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на данные Россельхознадзор сообщает, что в период с 11 по 17 марта через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 5,2 млн шт. для дальнейшей реализации на территории России.

Поставки пищевых яиц из Азербайджана в РФ начались в декабре 2023 года.

Р.Ахмедов