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АПК 19.03.2024 09:33

Азербайджан с декабря 2023г поставил в РФ более 25 млн яиц

Азербайджан по состоянию на 18 марта 2024 года поставил в РФ 25,3 млн пищевых яиц.

"Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на данные Россельхознадзор сообщает, что в период с 11 по 17 марта через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 5,2 млн шт. для дальнейшей реализации на территории России.

Поставки пищевых яиц из Азербайджана в РФ начались в декабре 2023 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ЯЙЦА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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