Азербайджан поставил в РФ очередную партию пищевых яиц

Азербайджан в субботу поставил в РФ очередную партию пищевых яиц в количестве 612 тыс. штук.
«27 января через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» были ввезены очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор.
По прибытию груза на СВХ был проведен отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.
«По состоянию на 27 января в Россию из Азербайджана ввезено 5,2 млн шт. пищевых яиц», - подчеркивает ведомство.
Азербайджан 19 декабря 2023 года начал экспорт пищевых яиц в РФ.
Р.Ахмедов
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