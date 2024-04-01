Азербайджан в I квартале поставил в Россию 28 млн яиц

Азербайджан, Беларусь и Турция в первом квартале этого года поставили в Россию 235,6 млн яиц, сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на данные Россельхознадзора.

В частности, из Азербайджана в первом квартале было ввезено 28,1 млн яиц. С учетом поставок в декабре 2023 года (1,2 млн штук) общий объем составил 29,3 млн штук.

Служба напомнила, что первая партия азербайджанских яиц поступила в РФ 19 декабря 2023 года через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр".

Разрешение на экспорт яиц в РФ имеют шесть предприятий Азербайджана.

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