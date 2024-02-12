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АПК 12.02.2024 14:45

Азербайджан и Турция к 12 февраля ввезли в РФ почти 20 млн яиц


Азербайджан и Турция к 12 февраля ввезли в РФ 19,9 млн штук яиц, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Россельхознадзор.

В частности, с 5 по 12 февраля через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 2,4 млн штук и Турции - 4,1 млн штук для дальнейшей реализации на территории России, говорится в сообщении.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ЯЙЦА


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