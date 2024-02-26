Азербайджан к 26 февраля поставил в РФ 1,8 млн яиц

Азербайджан и Турция к 26 февраля ввезли в РФ 25,1 млн яиц, сообщает Россельхознадзор.
В частности, с 19 по 25 февраля через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступило 1,8 млн яиц из Азербайджана и 633,6 тыс. штук из Турции.
Как сообщалось, РФ на фоне резкого роста цен на яйца в конце прошлого года приняла решение обнулить пошлину на их ввоз на первое полугодие этого года. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.
По данным Росстата, в 2023 году яйца в РФ подорожали в 1,6 раза, в том числе в декабре - на 18,2%. В результате принятых мер с 10 по 15 января этого года цены на яйца снизились на 0,2%, впервые с конца июня 2023 года, в последующую неделю снижение ускорилось до 1,4%. В целом за январь цены снизились на 1,8%.
С 30 января по 5 февраля темпы снижения замедлились до 0,7%, затем снижение прекратилось и с 6 по 12 февраля отмечен незначительный рост - на 0,05%, с 13 по 19 февраля цены подросли на 0,2%.
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