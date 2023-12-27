Рост добычи газа в России в ноябре стал более умеренным на фоне мягкой погоды

Рост добычи газа в России в ноябре стал более умеренным, но сохранился практически на уровне октября. Текущая статистика продолжает отрабатывать эффект высокой базы первой половины 2022 года, когда серьезно изменился экспорт "Газпрома" в Европу.
Производство в ноябре 2023 года составило 58,3 млрд куб. м, что на 3,6% больше, чем за ноябрь 2022 года (56,3 млрд куб. м). Привычная для отрасли цифра складывается из публикуемых Росстатом данных о добыче горючего природного газа ("газа естественного") (49,2 млрд куб. м) и газа нефтяного попутного ("газ горючий природный нефтяных месторождений") (9,1 млрд куб. м).
В структуре добычи по стране продолжает наблюдаться рост доли попутного нефтяного газа. За 11 месяцев 2023 года производство ПНГ составило 97,1 млрд куб. м и 9,1 млрд куб. м за ноябрь, тогда как год назад показатели были 90,4 млрд куб. м и 8,2 млрд куб. м соответственно.
Температурный фон, влияющий на потребление газа в энергетике, в отчетном месяце не способствовал росту потребления газа. По данным "Системного оператора ЕЭС России", в ноябре 2023 года температура воздуха по стране была примерно на 2 градуса Цельсия выше как климатической нормы, так и уровня ноября 2022 года.
Поддержку потреблению газа в ноябре мог оказать рост выработки тепловых электростанций (на 0,4% к ноябрю 2022) и увеличение выпуска такой газоемкой продукции, как азотные удобрения (на 9,7%).
На внешних рынках было два события, которые могли способствовать росту добычи газа: в начале октября прошла церемония, посвященная началу поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан, а с середины ноября "Газпром" увеличил поставки газа в Китай в соответствии с подписанным ранее дополнительным соглашением к договору купли-продажи газа.
В январе-ноябре добыча газа составила 576,1 млрд куб. метров, в том числе 479 млрд куб. м природного газа (снижение на 8,5% год к году) и 97,1 млрд куб. м ПНГ (рост на 5,5% г/г).
Согласно актуальному прогнозу социально-экономического развития РФ на 2024-2026 годы, который был опубликован в сентябре, добыча газа в стране в 2023 году составит 642 млрд куб. м.
В 2021 году добыча газа в России составила 763 млрд куб. м, в 2022-м - 676 млрд куб. м.
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