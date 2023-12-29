Правительство РФ приняло решение о беспошлинном импорте яиц в Россию до 30 июня 2024 года

Правительство приняло решение о беспошлинном импорте яиц в РФ с 1 января по 30 июня 2024 года.
Это следует из постановления правительства от 28 декабря 2023 года, в котором Минсельхозу поручается выдавать соответствующие документы, подтверждающие целевое назначение ввозимой продукции.
Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Постановление направлено на выполнение решения подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле от 27 ноября 2023 года. Оно распространяется на куриные яйца под кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0407 21 000 0. Базовая ставка на их ввоз составляет 15%. Ввозимые яйца предназначаются для использования в производстве пищевой продукции или для реализации в розничной торговле.
Как сообщалось, подкомиссия поддержала предложение Минсельхоза об обнулении пошлин на импорт яиц в РФ в первом полугодии 2024 года. Эта мера позволит ввезти 1,2 млрд штук яиц и стабилизировать резко возросшие цены на них.
По данным Росстата, в ноябре яйца в РФ подорожали на 15,1%, с начала года - на 35,5%, в годовом выражении - на 40,3%. К проверке ценообразования подключились ФАС и Генпрокуратура.
Россельхознадзор выдал разрешение на ввоз яиц 21 предприятию Турции. Поставки начнутся через две-три недели и уже будут идти на беспошлинной основе, сообщали в Минсельхозе. В декабре начали поступать яйца из Азербайджана.
По данным Росстата, производство яиц в РФ в ноябре составило 3,5 млрд штук, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года. По сравнению с октябрем этого года производство снизилось на 6,1%. В то же время по итогам 11 месяцев динамика положительная: куры снесли 42,8 млрд яиц, что на 1,3% больше прошлогоднего.
Сельхозорганизации РФ в ноябре реализовали 2,8 млрд яиц, что на 1,8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 2,5% ниже показателя октября этого года. За 11 месяцев продажи выросли на 1,9%, до 31,3 млрд штук.
Как заявлял ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, цены на яйца в РФ начнут снижаться после Нового года.
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