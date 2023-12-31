Делегация из Египта посетила Израиль для переговоров о перемирии в секторе Газа

Делегация из Египта посетила Израиль и приняла участие в переговорах о "потенциальном соглашении о завершении войны" в секторе Газа, пишет в воскресенье Times of Israel.
По данным издания, поездка делегации состоялась на этой неделе. Однако, как сообщил чиновник из Египта катарскому изданию "Аль-Араби аль-Джадид", позиции сторон пока далеки друг от друга.
В то же время, палестинский источник сообщил изданию, что палестинские движения ведут внутренние консультации между собой по теме прекращения огня и соглашения о мире, а также об обмене пленными.
7 октября ХАМАС совершило нападение на Израиль. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября в Газе действовал режим прекращения огня, но сторонам не удалось добиться его продления, и боевые действия возобновились 1 декабря.
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