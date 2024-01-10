Самолет вице-президента США попал в зону сильной турбулентности

Авиалайнер вице-президента США Камалы Харрис попал в зону внезапного изменения направления и скорости ветра при подлете к Вашингтону, что вынудило его приземлиться на незапланированном аэродроме, сообщило агентство Associated Press.
Вице-президент США во вторник вечером возвращалась в столицу после поездки в штат Джорджия. Как сообщила ее пресс-секретарь Кирстен Аллен, "по пути из Атланты, штат Джорджия, борт ВВС №2 был перенаправлен (для посадки) с объединенной авиабазы Эндрюс в международный аэропорт (Вашингтона) "Даллес" из-за ненастной погоды".
По данным источника агентства, самолет столкнулся с так называемым "сдвигом ветра", когда внезапное изменение направления или скорости ветра может быть опасным во время взлета и посадки. Источник сообщил, что никто на борту не пострадал.
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