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Внешняя политика 10.01.2024 23:23

Азербайджан в качестве президента COP29 будет играть особую роль - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна в качестве президента COP29 будет играть особую роль.

«В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль. Ход процессов во многом будет зависеть от нашей позиции», - сказал Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам.

По его словам, Азербайджан уже получил предложения о сотрудничестве (в рамках подготовки к COP29 – ИФ) от нескольких стран.

«Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами, и это будет для нас большим опытом. Потому что опять-таки я считаю, что это – всемирное мероприятие, международная конференция номер один в мире, в том числе с точки зрения внимания мировой общественности она более престижна, чем Генеральная Ассамблея ООН», добавил Алиев.

Как сообщалось ранее, COP29 пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, COP29, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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