Азербайджан в качестве президента COP29 будет играть особую роль - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна в качестве президента COP29 будет играть особую роль.
«В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль. Ход процессов во многом будет зависеть от нашей позиции», - сказал Алиев в среду в интервью азербайджанским телеканалам.
По его словам, Азербайджан уже получил предложения о сотрудничестве (в рамках подготовки к COP29 – ИФ) от нескольких стран.
«Мы готовы к сотрудничеству со всеми странами, и это будет для нас большим опытом. Потому что опять-таки я считаю, что это – всемирное мероприятие, международная конференция номер один в мире, в том числе с точки зрения внимания мировой общественности она более престижна, чем Генеральная Ассамблея ООН», добавил Алиев.
Как сообщалось ранее, COP29 пройдет в Азербайджане в ноябре 2024 года.
Р.Ахмедов
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